Schutkring wolfaanvallen verlengd tot 31 augustus

Een schutkring is een gebied dat afgebakend wordt ten gevolge van wolvenaanvallen. Zolang de schutkring van kracht is, kunnen ook particulieren paarden- en rundveehouders hun aanvraag voor subsidies indienen. Woon je in deze gemeenten - de schutkring omvat de Noord-Limburgse gemeenten vanaf de Nederlandse grens tot en met Ham, Heusden-Zolder, Zonhoven, Genk Zutendaal en Lanaken - kom je in aanmerking voor steunmaatregelen. Dankzij de verlenging van de schutkring krijgen eigenaars meer tijd om hun subsidies aan te vragen om omheiningen wolfwerend te maken.

(rdr)

Info: wolffencing.be en https://youtu.be/hwDqTiguQqM