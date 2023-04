Kristof Calvo: “Er wordt getreuzeld met hervormingen van pensioenextra’s in Kamer”

De Kamer organiseert woensdagmiddag opnieuw een extra bijeenkomst van het Bureau en van de vzw Pensioenkas, een bestuursorgaan waarin de verschillende fracties vertegenwoordigd zijn, over de jarenlang onterecht uitbetaalde pensioenbonussen. Een zoveelste crisisvergadering, zegt Calvo. “Op 1 maart is de crisis uitgebroken, we zijn vandaag 19 april en de crisis blijft maar aanslepen. Het is nu tijd voor oplossingen en hervormingen.”

Volgens Calvo moet het Bureau vandaag knopen doorhakken, ook inzake hervormingen. Concreet vraagt hij een audit van het Rekenhof naar de volledige bedrijfsvoering van de Kamer, meer duidelijkheid rond de terugvordering van de uitbetaalde bedragen en een hervorming van het statuut van politici. “Extra’s, koterijen en uitzonderingen moeten allemaal herbekeken worden. Het Bureau moet dat vandaag beslissen. Een andere conclusie is niet mogelijk.”

Eerder deze week lekte uit dat naast hoge ambtenaren en ex-Kamervoorzitters ook gewone parlementsleden het wettelijke pensioenplafond kunnen overschrijden. Door het Kamerpensioen te combineren met pensioenen uit andere activiteiten kunnen ze in principe tot 20 procent meer opstrijken dan het wettelijk toegestane maximumpenisoen, blijkt uit een nota die Het Laatste Nieuws kon inkijken. Verschillende fracties riepen al op die regel onmiddellijk af te schaffen.

LEES OOK. Kamer kan onwettige pensioenbonussen tot tien jaar geleden terugvorderen

In de Kamercommissie Grondwet vindt woensdag een nieuwe reeks hoorzittingen plaats over de hervorming van de partijfinanciering, “nog zo’n dossier waar het getreuzel moet ophouden”, dixit Calvo. De hervorming van de partijfinanciering staat in het regeerakkoord, maar ruim twee jaar later is er nog niets van in huis gekomen. Eerdere hoorzittingen en een expertenrapport met een aantal voorstellen om de dotatie te verlagen leidde nog niet tot een concreet voorstel vanuit de meerderheid.