Dashcambeelden tonen levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres van PostNL-bestelwagen in Kortessem

De bestuurder van een PostNL-bestelwagen heeft dinsdagavond halsbrekende toeren uitgehaald in Kortessem. Op dashcambeelden is te zien hoe hij een rij auto’s langs het fietspad inhaalt en links over een rotonde rijdt om een vrachtwagen voorbij te steken. “Die man moet een levenslang rijverbod krijgen”, zegt de vrachtwagenchauffeur die de beelden maakte.

Dirk Voets was dinsdagavond rond 17.55 uur met de vrachtwagen op weg naar huis. Hij reed op de Daaleindestraat in Kortessem richting Borgloon, toen de bestelwagen van PostNL hem een eerste keer voorbijstak. “Omdat het druk was, moest het verkeer wat trager rijden. Maar plots passeerde die bestelwagen mij gewoon langs rechts, over het fietspad”, vertelt Dirk. “Hij had toen al een zestal wagens ingehaald, dus in totaal heeft hij ongeveer 15 voertuigen voorbijgestoken via het fietspad.”

Daar bleef het niet bij. “Op de dashcambeelden kun je niet zien dat de man verderop ook links ging rijden om auto’s in te halen. Toen er tegenliggers kwamen, kon hij nog net uitwijken naar rechts en reed hij op de stippellijn. Uiteindelijk sloeg hij in Kortessem linksaf, de Oud-Mersenhoven in. Dat is een doodlopende straat richting sporthal. Ik weet niet of hij daar een pakje moest afleveren of niet, maar na een tijdje reed hij de straat weer uit en zat hij opnieuw achter mij.”

Rotonde

Even verderop, op de rotonde van de Opeindestraat, werd Dirk een tweede keer voorbijgestoken. “De bestuurder begon te spookrijden en reed langs links de rotonde op om mij te passeren. Daarna verdween hij. Het waren echt halsbrekende toestanden. En dat terwijl er ook mensen met kinderen langs de weg aan het fietsen waren. Die bestuurder moet een levenslang rijverbod krijgen. Bovendien was hij niet eens alleen: er zaten twee mannen in die bestelwagen.”

Dirk stuurde de dashcambeelden door naar de politie. De politie Kanton Borgloon bevestigt dat er op basis van de beelden en zijn verklaring een onderzoek is opgestart. De bestuurder wordt via de nummerplaat opgespoord.

Gepaste actie

“Dit soort onveilig gedrag kan absoluut niet getolereerd worden”, reageert een woordvoerder van PostNL. “Iedereen moet zich houden aan de verkeersregels en veilig rijden. We gaan aan de hand van deze beelden de ondernemer identificeren, wellicht kan die de bezorgers in kwestie benoemen. Daarna zullen we zeker de gepaste actie ondernemen. We zijn ook altijd bereid om samen te werken met de politie. We maken van veiligheid op de werkvloer onze prioriteit, en dit moedigt ons nog meer aan om hier verder op in te zetten.”

Het is niet uitzonderlijk dat er twee personen in een bestelwagen van PostNL zitten. “We werken samen met ondernemers, en zij leiden soms zo hun personeel op bijvoorbeeld. Het is niet duidelijk of dat hier ook het geval was. Maar er mogen in principe dus twee mensen in onze bestelwagens zitten, zolang het geen minderjarigen zijn.”