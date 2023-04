Man (29) uit Mol krijgt zes jaar cel voor verkrachting van nichtje

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 29-jarige man uit Mol tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige. Het slachtoffer was het nichtje van de beklaagde, de dochter van zijn zus. Hij heeft haar meermaals aangerand en verkracht.

Het onderzoek startte nadat de man tegen zijn zus had verteld dat hij zijn nichtje al eens een tongkus had gegeven. Het meisje verklaarde nadien dat ze minstens vijf keer seks had gehad met haar oom.

De beklaagde zelf heeft altijd ontkend dat hij seksuele betrekkingen heeft gehad met zijn nichtje, maar op het bed van het meisje werd sperma met DNA van de beklaagde aangetroffen. Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro.