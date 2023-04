Kenny na onverwachte wending in ‘Boer zkt vrouw’: “Ik had me erbij neergelegd dat ze voor hém zou kiezen”

Daags voor boerin Cathy haar definitieve keuze maakte, is Kenny nog iets gaan drinken met Björn, in de volle overtuiging dat die de volgende dag zou worden gekozen door Cathy. In TV Familie vertelt Kenny deze week hoe verrast hij was dat hij uiteindelijk werd gekozen voor de romantische trip.

In de vorige afleveringen had boerin Cathy duidelijk gezegd: “Als ik Kenny en Björn naast mekaar zet, denk ik dat Kenny heel leuk kan zijn op korte termijn en dat Björn meer langetermijnmateriaal is.” Dus dacht de kijker: Cathy wil met Björn verder.

Dat dacht ook Kenny. In TV Familie zegt hij deze week: “Ik wist dat er een soort aantrekking was tussen Cathy en Björn vanaf het eerste moment. Ik had me er al halvelings bij neergelegd dat ze voor hem zou kiezen.”

Fiftyfifty

Kenny zegt dat hij totaal verrast was dat de keuze toch op hem viel. “Cathy gaf vlak na het keuzemoment zelfs toe dat ze op het laatste moment toch nog had durven switchen. Het was blijkbaar echt fiftyfifty. Gelukkig trok ik op het nippertje aan het langste eind.”

Over het feit dat Cathy twijfelde aan Kenny’s intenties - lol maken of er echt voor gaan? - zegt hij: “Dat is nu eenmaal de speelvogel in mij. Ik probeerde het serieuze altijd een beetje weg te zeveren. (...) Natúúrlijk was ik daar in de eerste plaats voor Cathy! Maar ik wilde niet dat het altijd maar over de liefde en zo zou gaan. Dat zou het avontuur te zwaar maken.”

“Wél oprechte intenties”

Hij ging ook even in op de uithaal van de eerdere afvaller Kristof, die zei dat Kenny’s intenties niet oprecht waren. “Kristof stond toen gewoon verder met z’n gevoelens voor Cathy dan ik. Hij zag een leven met haar al helemaal zitten. Maar ik ben wel degelijk altijd oprecht geweest. Een beetje afwachtend misschien, maar altijd oprecht.”

Straks gaan Cathy en Kenny op romantische trip. Ze gaan dan onder andere naar een huwelijksfeest van een vriend van Kenny. Cathy zag het meteen zitten om mee te gaan.

Op de verhuis van West-Vlaanderen (Kenny) naar Vlaams-Brabant (Cathy) of omgekeerd wil Kenny nog niet vooruitlopen. Over Cathy’s kinderwens zegt hij: “Ik sta daar zeker voor open al hoeft daar voor mij niet meteen werk van gemaakt te worden.”