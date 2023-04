Stijgend aantal huidkankers is gevolg van onvoorzichtigheid tijdens jeugd: “’Gezond kleurtje’ ís niet gezond”

Eén keer verbranden door de zon tijdens je tienerjaren is genoeg om het risico op huidkanker met bijna een vijfde te doen stijgen. Het is waarom een nieuwe campagne zich specifiek op jongeren richt. “Ze beseffen niet dat ze een hoop dingen voor later hypothekeren.”

“Er zijn niet eens blaren voor nodig. Rood na de zon, waarbij het ’s avonds een beetje afpel, dat één keer meemaken is al genoeg om de kans op huidkanker met 18 procent te verhogen. Bij wie dat tijdens zijn kinderjaren vijf of zes keer voorheeft, is de kans nog groter.” Dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma, wil er vooral mee duidelijk maken dat het écht belangrijk is om zonnebrand altijd te voorkomen. In 2019 kregen 46.000 mensen te horen dat ze huidkanker hebben, en dat cijfer stijgt jaar na jaar.

Een internationale campagne tegen huidkanker richt zich daarom voor het eerst tot jongeren. “De meeste ouders beweren dat ze hun kinderen goed insmeren, maar vanaf 10 jaar heb je daar nog maar weinig over te zeggen”, zegt Maselis. “Nochtans is het voor tieners echt belangrijk om zich goed te beschermen. Foert, een beetje zonnebrand, zeggen die al snel. Maar ze beseffen niet dat ze een hoop dingen voor later hypothekeren.”

Ook bij de jongeren zelf zijn er al gevallen van huidkanker, en ook in die leeftijdscategorie is er een stijging. “Maar die is niet spectaculair. Onze bezorgdheid is vooral dat op die leeftijd de basis voor later wordt gelegd”, zegt Maselis.

Schaduw boven zonnecrème

De campagne komt van Euromelanoma, een Europees netwerk van dermatologen. De financiering gebeurt deels door fabrikanten van zonnecrème, maar Maselis is duidelijk: smeren is níét de zaligmakende oplossing. “Schaduw is de beste bescherming. Dan kledij, zonnebril en hoed. En pas daarna zonnecrème, maar gebruik die nooit om langer in de zon te kunnen liggen.”

Maselis pleit voor een mentaliteitsverandering. “Sommige mensen complimenteren elkaar met een gezond kleurtje na de vakantie, maar het ís geen gezond kleurtje. Het is de natuurlijke bescherming van onze huid, maar die moet door de gestegen levensverwachting zo veel langer mee dan vroeger dat we zonnebrand absoluut moeten voorkomen.”

Maselis raadt iedereen aan om zichzelf elke maand of toch minstens elke twee maanden van kop tot teen te bekijken, op zoek naar verdachte of veranderde vlekjes.