8 op 8 voor Antwerp Giants en revanche van Kangoeroes Mechelen?

De achtste speeldag van Elite Gold brengt vanavond nog vier wedstrijden. Uitkijken is het naar de topper in de Lotto Arena tussen Antwerp Giants en Heroes Den Bosch. De Giants tellen zeven op zeven en kunnen met een achtste zege op een rij weer een stap dichter komen bij een stek in de top-2 en rechtstreekse kwalificatie voor de Belgische play-offs. De Sinjoren kennen wel pech want na de Amerikaanse shooting guard Desonta Bradford (kuit) is ook zijn landgenoot Reggie Upshaw met een kuitblessure out. Hij zou vrijdag met de Night of the Giants wel opnieuw paraat zijn.

Kangoeroes Mechelen gaat na het nipt verlies in Landstede Hammers op zoek naar revanche. De Maneblussers incasseerden daar vijf technische fouten en één onsportieve fout en voelden zich terecht gepakt. Vanavond in de Winketkaai komt Groningen op bezoek. Zij zijn na overwinningen tegen Oostende en Limburg United wel in de winning-mood. Charleroi en Limburg United geraken in de Elite Gold niet echt op toerental. De Spirous, versus ZZ Leiden, en Limburg United, tegen Aris Leeuwarden hopen met winst in eigen huis verder op te schuiven richting middenmoot.

8 op 8 voor Leuven Bears in Elite Silver?In Elite Silver gaat Leuven Bears tegen Apollo Amsterdam op zoek naar een 8 op 8. Zij zijn de favoriet om het zesde en laatste ticket voor de Belgische play-offs te veroveren. De grootste concurrenten voor de Leuvenaars zijn Bergen en Okapi Aalst die 6 op 7 tellen. Bergen ontvangt vanavond in de Mons Arena het Yoast United van de Belgische coach Paul Vervaeck en de Ajuinen in het Forum Feyenoord Rotterdam.