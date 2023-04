Luxepenthouse uit ‘Succession’ te koop: kijk binnen in het optrekje van Kendall Roy

Voor wie niet bekend is met Succession: de hitserie, bij ons te zien op Streamz, volgt het reilen en zeilen van de ultrarijke mediamagnaat Logan Roy en zijn kroost. Hoewel het vermogen de Roys nooit expliciet vermeld wordt, zou het volgens zakentijdschrift Forbes zo’n 16,5 miljard euro bedragen. Geen wonder dus dat de decors in de serie vooral bestaan uit megalomane vastgoedparels.

© StreetEasy.com

Een daarvan, het luxeappartement van zoon Kendall Roy (Jeremy Strong), is nu te koop, maar u zult diepe zakken moeten hebben om een redelijk bod uit te brengen: de vraagprijs bedraagt 29 miljoen dollar (26,4 miljoen euro).

Voor dat torenhoge bedrag krijgt u wel heel wat terug: 510 vierkante meter woonruimte, verspreid over drie verdiepingen, vijf slaapkamers, vier badkamers, een statische wenteltrap, een private lift, kamerhoge ramen die een panoramisch uitzicht op de skyline van New York bieden, en dat allemaal in een nog nagelnieuwe wolkenkrabber, een van de hoogste in de mondaine Upper East Side in Manhattan. Als u eerder een buitenmens bent, kunt u er ook nog eens genieten van 325 vierkante meter aan buitenruimte, waaronder een dakterras van 195 vierkante meter. Ter vergelijking: de gemiddelde oppervlakte van een appartement in Manhattan is 69 vierkante meter.

© StreetEasy.com

Het luxeappartement van Kendall Roy is niet het eerste en ook niet het duurste pand uit Succession dat te koop komt: onlangs kwam ook het penthouse van Kendalls broer Roman Roy (Kieran Culkin) op de markt, voor een duizelingwekkend bedrag van 34,5 miljoen euro. Het stekje van Kendalls ex-vrouw Rava leverde eerder zo’n 21 miljoen euro op.

© StreetEasy.com

© StreetEasy.com

© StreetEasy.com

© StreetEasy.com