Tennistopper Iga Swiatek is terug na ribblessure en trekt dit najaar naar China: “Vertrouw op de WTA”

Iga Swiatek staat voor haar rentree op de tenniscourts. De Poolse nummer een van de wereld bij de vrouwen stond een maand aan de kant met een ribblessure. Donderdag hervat ze in de tweede ronde van het WTA 500-toernooi in Stuttgart (gravel/780.637 dollar). Swiatek blikte positief vooruit en kwam ook terug op de beslissing van de WTA om opnieuw toernooien in China te gaan spelen. “Ik vertrouw erop dat ze de juiste beslissing nemen”, gaf ze aan.

“Ik ben hersteld”, zei de 21-jarige Poolse in aanloop naar haar eerste partij in Stuttgart tegen de Chinese Qinwen Zheng (WTA 25). “Ik heb het gevoel dat ik mijn tijd goed heb gebruikt om een ​​beetje uit te rusten en niet aan tennis te denken. Ik ben fysiek wel bezig geweest en heb de training stap voor stap weer opgepakt.” Swiatek miste door haar blessure het Masters 1.000-toernooi in Miami en de Billie Jean King Cup-ontmoeting van Polen tegen Kazachstan.

Swiatek had ook meegekregen dat de WTA in het najaar opnieuw toernooien in China zal organiseren. Dat gebeurde niet meer sinds eind 2021 en de zaak Peng Shuai. De voormalige nummer een van de wereld in het dubbelspel beschuldigde destijds voormalig Chinese vicepremier Zhang Gaoli op sociale media van seksueel misbruik. Ze trok haar beschuldiging snel in en verdween vervolgens een tijdje helemaal van de radar.

© REUTERS

“Ik vertrouw op de WTA”, zei Swiatek. “Ik hoop dat we als spelers veilig zijn, ongeacht uit welk land we komen. Ik ben zelf nog nooit in China geweest, maar denk er wel dit najaar te zullen gaan spelen. We moeten nog met mijn team overleggen, maar de grootste toernooien in China zijn aan het einde van het jaar.”

De eerste toernooien in China zullen plaatsvinden in de herfst, na de US Open. Ook de WTA Finals, voorbehouden voor de acht beste speelsters ter wereld, zullen weer in het Chinese Shenzhen doorgaan. Shenzhen werd in 2018 aangekondigd als gastheer voor de WTA Finals van 2019 tot en met 2028. In 2020 gooide de coronapandemie echter roet in het eten en vanaf eind 2021 was er de zaak Peng Shuai. Enkel in 2019 waren er WTA Finals in Shenzhen, met de Australische Ashleigh Barty als winnares.