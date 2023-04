Dreamland sluit vestiging in Quartier Bleu in Hasselt

De vestiging van Dreamland in Hasselt is een van de zes winkels van Dreamland en Dreambaby die moeten sluiten. Dat is in vakbondskringen vernomen.

De Dreamland-winkel in Hasselt blijft vandaag gesloten. Het rolluik is naar beneden, maar er is wel beweging in de winkel. Het personeel hangt briefjes op de ramen met de tekst: “De winkel is vandaag uitzonderlijk gesloten. Dreamland is trots op de bevlogenheid en betrokkenheid van haar medewerkers. We beseffen dat de communicatie van deze intenties een emotionele impact heeft op hen. Al onze winkels zijn vandaag uitzonderlijk gesloten zodat we onze medewerkers de nodige ondersteuning kunnen bieden.”

Naast de winkel van Dreamland aan de Slachthuiskaai in Hasselt gaan ook de winkels van Dreambaby in Drogenbos, Vilvoorde, Huy, Tienen en Beveren dicht.

(Later meer.)