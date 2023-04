Staalbouwer ASK Romein in Malle failliet, 140 jobs bedreigd

Door het recente faillissement van de Nederlandse staalbouwer ASK Romein staan bij de vestiging in Malle zowat 140 banen op de tocht. Dat bevestigt de christelijke vakbond ACV.

ASK Romein is een Nederlandse bouwfirma met een drietal holdings in Nederland. Ook in ons land heeft het bedrijf een vestiging. “Die vestiging in Malle is op zich financieel gezond”, zegt Niels Van den Houdt van ACV. “Desondanks zullen er toch jobs verdwijnen.”

ASK Romein bouwde onder andere het dak van het Antwerpse Bosuilstadion en het Mechelse AFAS Stadion. Daarnaast had het projecten lopen in Denemarken, waar het fout liep. “Onder andere door grote schadeclaims bij de bouw van een datacenter in Denemarken, kwam het bedrijf in financiële problemen.”

Voor de vestiging in Malle werd woensdag het faillissement aangevraagd. Er werd ook een curator aangesteld.