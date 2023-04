Nieuwe namen voor Pukkelpop: Macklemore keert terug naar Main Stage

Een snel weerzien met zijn Belgische fans. Dat beloofde Macklemore tijdens zijn concert in Vorst Nationaal afgelopen maandag. Twee dagen later wordt al meteen duidelijk wat de man achter wereldhits Thrift Shop, Glorious en Can’t Hold Us daarmee bedoelde. Op zondag 20 augustus zal hij op de Main Stage van Pukkelpop staan. In 2014 mocht hij eerder al het licht uitdoen op zaterdag in Kiewit.

Macklemore in 2014 op de Main Stage van Pukkelpop. — © Tom Palmaers

Krijgen ook een plekje op de affiche van die dag: Bakar, een 29-jarige singer-songwriter uit Noord-Londen die moeiteloos alle muzikale stereotypes doorbreekt, de Britse dj en producer Charlie Sparks, bekend van zijn gedurfde mix van acid, industrial, rave en psy trance-achtige grooves en de feministische punkband uit Californië Destroy Boys.

Destroy Boys speelde afgelopen weekend nog op Coachella. — © Amy Harris/Invision/AP

Ook op zaterdag - waarop nu al onder andere Angèle, Anne-Marie en Joost geprogrammeerd staan - komen er twee namen bij: de hypnotiserende postpunk van Dry Cleaning en het drum ‘n bass bommetje Kanine. (nco)

Pukkelpop, van 17 tem. 20 augustus, Kiewit. Tickets en de volledige line-up: www.pukkelpop.be