Erfenis van Frida gaat niét naar Belgische staat, met dank aan opmerkzame buurman: “Het geld is al gestort”

Tien maanden nadat alerte buren alarm hadden geslagen, is de erfenis van de in 2020 in Zandhoven overleden Frida Jewitsch op de rekeningen van haar zeven Oekraïense familieleden gestort. Omdat er zogenaamd geen bekende erfgenamen waren, zou heel haar nalatenschap naar de Belgische staat gaan. Daar staken haar buren, vanuit een rechtvaardigheidsgevoel, een stokje voor.

Vroegere buurman Frans Sluyts krabde zich in de haren toen hij vorig voorjaar bij de bekendmakingen in het glazen kastje aan het gemeentehuis een oproep las naar erfgenamen van Fri(e)da Jewitsch. De in 1925 in Kiev geboren Frida overleed in 2020 in een woonzorgcentrum in Zandhoven. Haar echtgenoot Leon Verheyen was al vroeger gestorven, en hun enige zoon Hugo overleed in 2016.

Omdat er geen erfgenamen bekend waren, zou haar nalatenschap naar de Belgische staat gaan, tenzij iemand reageerde. Omdat Frida in haar laatste levensjaar verward was, stond ze onder bewindvoering. (Lees verder onder de foto)

Leon Verheyen, zoon Hugo en zijn vrouw Frida Jewitsch. Ze hebben dan toch niet heel hun leven voor de staatskas gewerkt. — © RR

Leon had maar één broer, die kinderloos stierf. Maar Frans wist 100 procent zeker dat Frida nog familie in Oekraïne had. Ook aan het stadhuis in Kiev zou zo’n oproep uithangen. In volle oorlogsgeweld leek het zéér onwaarschijnlijk dat iemand dat daar zou opmerken. Het was al een half wonder dat Frans nog de berichten in het kastje aan het gemeentehuis las.

Vermits geweten was dat het om een vrij vermogende familie ging, sloeg Frans vanuit een rechtvaardigheidsgevoel alarm. Ook een vroegere buurvrouw begreep niet dat er geen familie gevonden was in het adresboekje van de dame of op de computer van de zoon, die vroeger vaak met zijn Oekraïense neven chatte.

Twee zussen

Frank Fourneau, een West-Vlaming en buddy van Oekraïense vluchtelingen op dat moment, las het bericht in zusterkrant Gazet van Antwerpen. Hij sprak zijn contacten aan en liet op een Oekraïense zender een oproep doen. Bleek dat Frida nog twee zussen in leven had. Aanvankelijk reageerde de familie wel heel sceptisch. Ze wisten niet eens dat hun zus/tante overleden was.

“Ik heb nu een bericht gekregen van de achterneef van Frida, die als Yevich geregistreerd stond in Oekraïne, dat alle zeven erfgenamen het geld op hun rekening gestort hebben gekregen. Dit lijkt misschien lang, maar voor zo’n uitzonderlijke situatie is dit eigenlijk nog redelijk snel verlopen”, laat Frank Fourneau ons nu weten.

“Deze mensen zijn allemaal zeer dankbaar, want ze kunnen het geld goed gebruiken. Tot nu toe stellen ze het allemaal goed, en zijn hun huizen nog niet getroffen. Maar ze zien wel dagelijks bommen overvliegen, of in de nabijheid inslaan.”

De Belgische staat loopt zo dus wat centen mis, maar de Oekraïense familieleden zullen het momenteel beter kunnen gebruiken dan de schatkist.