Beelden tonen hoe vrouw wagen steelt terwijl baby nog op de achterbank zit

De Australische politie van Queensland is op zoek naar een vrouw die dinsdagnacht wegreed met een gestolen wagen. Ze deelden beelden waarop te zien is hoe de vrouw zich naar de wagen begeeft, snel instapt en wegrijdt. Op het moment van het incident zat het vier maanden oude dochtertje van de eigenares op de achterbank, de dievegge zou het kind wel hebben teruggebracht naar de moeder voor ze er terug vandoor ging.

(lvdw)

