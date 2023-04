Dief gearresteerd na twee diefstallen van oud ijzer in Kortessem en Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft dinsdag een koperdief gearresteerd, nadat er een melding was binnengekomen van een diefstal langs het spoor. Maandag werd in Kortessem ook al oud ijzer gestolen.

Maandagvoormiddag werd bij de politie een diefstal in de Luyssenstraat in Vliermaal gemeld. Er werd oud ijzer uit een container gestolen. Dinsdag was het opnieuw prijs in Tongeren, waar dieven oud ijzer langs het spoor probeerden te stelen. De politie kwam ter plaatse en deed een patrouille in de buurt. Daarbij werd een koperdief onderschept en gearresteerd. Het onderzoek naar de feiten is lopende. siol