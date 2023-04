Top-ultraloper haalt podium, maar wordt gediskwalificeerd omdat ze auto gebruikte

De Schotse ultraloper Joasia Zakrzewski, die als derde over de streep kwam in een 50 mijl lange wedstrijd tussen Manchester en Liverpool, is geschrapt uit de uitslag. Zakrzewski zou een gedeelte van het parcours met de auto hebben afgelegd.

Zakrzewski is geen onbekende naam in de ultraloopwereld. De 47-jarige huisdokter is Schots recordhouder op de afstanden 200 kilometer en 100 mijl en ook het nationaal 24-uurrecord behoort haar toe. Maar bij de 50-mijlwedstrijd tussen Manchester en Liverpool begin deze maand had ze blijkbaar toch externe hulp nodig om op het podium te geraken. De Schotse zou 2,5 mijl van het parcours hebben afgelegd met een auto.

De wedstrijdjury kreeg na de wedstrijd te horen dat een deelneemster zou hebben valsgespeeld. Na grondig onderzoek van de GPS-data van Zakrzewski konden ze de klacht bevestigen. Daarop zagen ze dat de ultraloper een mijl had afgelegd in 1’40”, een snelheid die zelfs Usain Bolt niet kan bereiken al lopend. De organisatie kon niet anders dan haar te diskwalificeren.

Zelf heeft de Schotse recordhoudster nog niet willen reageren op het incident. Volgens Adrian Stott, een loopvriend van haar, voelde Zakrzewski zich ziek en wou ze opgeven, toen ze besloot in de auto te stappen. “Ze heeft volledige medewerking verleend aan het onderzoek van de organisatoren en heeft hen ook alles verteld wat er gebeurd is. Ze heeft oprecht spijt dat ze deze ophef veroorzaakt heeft”, aldus Stott.