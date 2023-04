NBA. Phoenix trekt de stand gelijk tegen LA Clippers, ook nog geen verschil tussen Cleveland en New York

Phoenix is dinsdagavond in de eerste ronde van de play-offs in de NBA op gelijke hoogte gekomen met de LA Clippers. De Suns wonnen met 123-109 en brengen de tussenstand na twee wedstrijden zo op 1-1. Wie het eerst vier wedstrijden wint, gaat door.

Devin Booker (38 ptn) was de uitblinker bij Phoenix. Hij werd goed ondersteund door veteranen Kevin Durant (25 ptn) en Chris Paul (16 ptn). De bezoekers namen in het tweede kwart een voorsprong van 13 punten, voordat de Suns zich in de slotfase van de eerste helft terug in de wedstrijd speelden. Donderdag vindt het derde duel plaats, voor het eerst in Californië.

Verder was er een 107-90 zege van Cleveland tegen New York. De Cavaliers komen zo ook op gelijke hoogte met de Knicks (1-1). Darius Garland maakte indruk met 32 punten. Donovan Mitchell voegde 13 assists toe aan zijn 17 punten. Bij New York kwam Jalen Brunson niet verder dan 20 punten. De ontmoeting gaat de volgende twee duels verder in Madison Square Garden in New York.

Derrick White (26 ptn) en Jayson Tatum (29 ptn en 10 rebounds) leidden Boston naar een tweede zege tegen Atlanta. Het werd 119-106. De 29 punten van Dejounte Murray volstonden niet voor de Hawks, die de volgende twee duels het thuisvoordeel genieten.