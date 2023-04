Wie laatst lacht, best lacht: racistische Napoli-fans kafferen Rafael Leo uit, Milan-speler antwoordt met fenomenale dribbel en zege

Milan plaatste zich dinsdag voor de halve finales van de Champions League door Napoli opzij te zetten over twee wedstrijden. Rafael Leao was in de terugwedstrijd misschien wel de beste man bij de Rossoneri en pakte uit met een fenomenale run plus assist voor Olivier Giroud. Een antwoord met de voeten van de Portugees na racisme aan zijn adres van de thuisaanhang.