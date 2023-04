Colruyt verkoopt meerderheid Dreamland aan concurrent: 6 winkels met sluiting bedreigd, 192 jobs in gevaar

Colruyt voert een herstructurering door bij speelgoedwinkelketen Dreamland en babywinkel Dreambaby. De retailgroep sluit 6 winkels, en schrapt tot 192 jobs. Daarnaast verkoopt Colruyt een meerderheid van Dreamland aan speelgoedwinkelketen ToyChamp. Dat is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

“Dreamland en Dreambaby ondervinden, ondanks hun marktleiderposities, dalende volumes met een belangrijke negatieve impact op hun rendabiliteit”, klinkt het in een persbericht. “Dit is het gevolg van de uitdagende markt waarin beide formules opereren, die wordt gekenmerkt door stijgende concurrentie, volumes die onder druk staan, een verschuiving van offline- naar onlineconsumptie, en veranderd klantgedrag.”

“De voorbije maanden werden corrigerende acties ondernomen”, aldus Colruyt. “Zo werd bijvoorbeeld het online assortiment van Dreamland recent herzien, alsook de leveringstarieven voor online bestellingen. De gewenste resultaten bleven echter uit. Daarom heeft de directie vandaag tijdens een bijzondere ondernemingsraad haar intentie aangekondigd om Dreamland en Dreambaby te herstructureren.”

192 jobs op de tocht, 6 winkels moeten deuren sluiten

Colruyt zal 75 procent van de aandelen in Dreamland verkopen aan ToyChamp. “Colruyt Group gelooft dat ToyChamp, een Belgisch familiebedrijf met meer dan 30 speelgoedwinkels in België en Nederland en een distributiecentrum in Genk, hiervoor de ideale partner is”, klinkt het. Zes winkels zouden de deuren moeten sluiten: één Dreamland- en vijf Dreambaby-winkels.

192 werknemers dreigen zo hun job te verliezen. “Dit is voor ons als directie een moeilijke overweging geweest, waarbij we alle opties hebben afgewogen”, zegt CEO Jef Colruyt. “We zijn ons volledig bewust van de menselijke en sociale gevolgen van deze beslissing, en we gaan er dan ook alles aan doen om constructief samen te werken met alle betrokken partijen, en om de medewerkers de nodige begeleiding te bieden.”

Tegen eind 2023

De plannen van Colruyt zullen de komende weken verder besproken worden met de vakbonden tijdens een reeks bijzondere ondernemingsraden. De ambitie van het bedrijf is om de transactie tegen eind 2023 volledig af te ronden.

Dreamland en Dreambaby tellen samen ongeveer 1.100 medewerkers: bijna 800 bij Dreamland en meer dan 300 bij Dreambaby. Dreamland heeft momenteel 48 winkels, Dreambaby 32.