Tesla verlaagt prijzen in VS weer

De prijs van een Model Y Long Range daalt met 5,6 procent tot 49.990 dollar, terwijl de Model Y Performance 5,2 procent goedkoper wordt op 53.990 dollar. De basisversie van de Model 3 zakt met 4,7 procent tot 39.990 dollar. Eerder deze maand verlaagde Tesla in de VS al de prijzen van sommige versies van de duurdere modellen S en X. Ook begin maart en midden januari verlaagde de constructeur al de prijzen.

Vorige vrijdag volgden ook weer prijsverlagingen in onder meer verschillende Europese landen. Zo kost de basisversie van de Model 3 in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg voortaan nog 41.990 euro. Het ging om dalingen met 3.000 euro voor Nederland en Frankrijk en met 2.000 euro voor Duitsland. In België bleef de prijs ongewijzigd op 45.970 euro.

In Frankrijk is ook de prijs van de SUV Model Y gezakt. Die van de basisversie ging met 2.000 euro naar beneden tot 44.990. In Duitsland lag de prijs al sinds januari rond dat bedrag. In België kost een basisversie van de Model Y 47.970 euro, in Nederland 46.990 euro. Ook in Europa werden sommige versies van de duurdere modellen S en X, waarvan de basisuitvoeringen meer dan 100.000 euro kosten, in verschillende landen goedkoper.

Volgens Tesla zijn de prijsdalingen mogelijk omdat de constructeur in staat is om meer auto’s te produceren. Topman Elon Musk hoopt met de strategie de vraag aan te wakkeren, na verschillende kwartalen van tegenvallende leveringen. Woensdag rapporteert het bedrijf zijn resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar.