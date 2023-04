Ook viervoudig wereldkampioen John Higgins vlot voorbij de eerste horde op WK snooker

Met de Schot John Higgins, Mark Williams en Ronnie O’Sullivan hebben ondertussen drie meervoudige wereldkampioenen zich weten te plaatsen voor de tweede ronde op het met 2.680.000 miljoen euro gedoteerde World Championship snooker, dat doorgaat in Sheffield.

In “The Crucible theatre” was de ondertussen 47-jarige Schot met 10-3 meer dan een maatje te sterk voor de Engelsman David Grace (WS-66). Zo lukte de viervoudige wereldkampioen breaks van 51, 98, 66, 67, 90, 114, 97 en 124. Voor een plaats in de kwartfinale neemt Higgins (WS-11) het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Kyren Wilson (WS-7) en de Welshe kwalificatiespeler Ryan Day (WS-18).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook reekshoofd nummer zestien, de Engelsman Gary Wilson heeft zijn ticket beet voor de achtste finale en dit na een 10-8 overwinning tegen zijn landgenoot Elliot Slessor (WS-60). Wilson, die zich in 2019 plaatste voor de halve finale die hij verloor van Judd Trump, nam een 7-1 voorsprong. Vanaf frame negen begon Slessor aan een remonte en kon zijn achterstand herleiden tot 9-8. In frame achttien potte Wilson een 109 break weg voor een plaats in de tweede ronde.

In de wedstrijd tussen Engelsman Judd Trump (WS-5), de 2019 wereldkampioen en Anthony McGill (WS-21), een van de schaduwfavorieten, staat het 6-3 in het voordeel van de zeer sterk spelende Schot.