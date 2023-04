Ex-renner Youri Bultynck maakt als enige Belg deel uit van het antidopingagentschap van Rasmus Damsgaard: “Ik ben niet de boeman van de wereldvedetten”

Youri Bultynck ontmoet in zijn functie als controleur van het Deense Anti Doping Testing Agency Clearidium van de vermaarde expert Rasmus Damsgaard wereldwijd olympische kampioenen en grootheden uit alle sportdisciplines. “Ik ervaar niets dan professionaliteit en vriendelijkheid. Een dopingcontrole is voor die wereldvedetten part of the job”, vertelt de gewezen renner en ploegleider uit Hooglede.

Een blitzcarrière, met dank aan corona. Zo kan je nog het best het opmerkelijke traject van Youri Bultynck omschrijven. “Als afwisseling met mijn drukke job als zelfstandige (in sportkledij, branding en textielprint, red) begon ik als chaperon bij NADO (Nationale AntiDoping Organisatie) Vlaanderen. Naderhand kon ik voor internationale organisaties werken in onze regio. Van Jorge Gonzalez Pena, een Spanjaard met Portugese roots, kreeg ik tijdens het WK Paracycling in Oostende de aanbieding om hogerop te gaan. Wegens mijn drukke agenda hield ik de boot af, maar toen kwam de pandemie, waardoor mijn zaak een tijdlang stillag. Omdat ik allergisch ben voor staatssteun, zette ik de stap naar Clearidium Denemarken, dat voor alle federaties ter wereld (waaronder de UCI, red) werkt.”

“Het begon met een stage bij de Deense ex-voetbalster Gitte Kousgaard Pedersen. Toen deed ik voornamelijk buitencompetitiecontroles. Mijn examen gebeurde online met een Mexicaan. Het was een van de beste examens ooit, zo bleek, waarna ik snel voor precompetitiecontroles werd ingezet, onder meer bij de Diamond League atletiek”, vertelt Bultynck, die naast controles ook moet instaan voor de stalen. “Het gaat om meer dan bloed afnemen. Er wordt een strikte procedure toegepast. Zo moet het staal gekoeld vervoerd worden. Voor dat organisatorische luik hebben we een sterk team. Twee keer per maand heb ik contact met Rasmus Damsgaard. Hij is tevreden over mij.”

“Ik kan plassen”

“Bij een van mijn eerste controles wist ik maar net voor de procedure dat ik te maken had met een olympische kampioen”, vervolgt Bultynck. “Ik ben verschoten van de professionaliteit en de vriendelijkheid van de wereldtoppers. Sommigen komen intussen spontaan een babbeltje slaan met mij, maar ze respecteren wel de afstand met mij als man van Clearidium. Intussen besef ik ook maar al te goed wat topsport inhoudt op psychologisch vlak. Het is een harde wereld. Atleten die lang van huis weg zijn en partner en/of kinderen missen, barsten soms wel eens in tranen uit. De andere kant van de medaille, zeg maar.”

Youri Bultynck weet als gewezen ploegleider in het wielrennen (hier met Mauri Vansevenant) hoe hij moet omgaan met jongeren. — © Marc Van Hecke

“Ik herinner me een Oekraïense topsportster die na veel vertraging met het vliegtuig was aangekomen in haar hotel. Na een reis van 30 uur viel ze tijdens het invullen van de papieren in slaap op mijn schouder. Ik heb haar in de zetel gelegd. Toen ze na twee uur wakker schoot, liet ze meteen weten: ‘I can pee’ (ik kan plassen, red). Bij een dopingcontrole enkele maanden later kwam een landgenote van haar me aanspreken als Youri, de bekende dopingcontroleur die haar vriendin eerst had laten slapen. Ze was blij om me te ontmoeten. Ja, haar woorden deden iets met mij.”

“Ik heb een boeiend bestaan. Er is voor mij een nieuwe wereld opengegaan” Youri Bultynck

“Het respect van de wereldtoppers is groot”, aldus Bultynck. “Voor de mensen die bang zijn van kooivechters, kan ik zeggen dat het warme persoonlijkheden zijn. Het is leuk om in heel uiteenlopende omgevingen te verschijnen. Zo deed ik ook het WK zeilen en atletiek voor de jeugd. Als gewezen ploegleider weet ik hoe ik moet omgaan met jongeren. Voor velen is het hun eerste dopingcontrole, maar ik kan hen op hun gemak stellen. Uiteindelijk ben ik niet de boeman. Als dopingcontroleur waak ik over de procedure. We zijn er niet om iemand te snappen. Een positieve plas is de fout van de atleet. Bij de jeugd wijs ik er bijvoorbeeld op om geen jointjes te roken.”

Wereldburger en globetrotter

“Ik heb een boeiend bestaan”, besluit Bultynck. “Elke controledag is anders. Soms sta ik tussen 5 en 6 uur ’s morgens aan de deur voor een buitencompetitiecontrole. Ook bij renners in onze regio, ja. Ze hebben respect voor mij. Tijdens mijn bezoek babbelen ze over van alles. Door mijn job op zelfstandige basis bij Clearidium is er een nieuwe wereld opengegaan voor mij. Ik ben een wereldburger en globetrotter geworden. Soms heb ik het moeilijk met de mentaliteit in Vlaanderen. Hier wordt de aandacht nog vaak op fouten gevestigd, terwijl het Scandinavische model net conflicten wil vermijden. Het maakt niet uit wie een fout maakt, het is zaak om samen een oplossing aan te reiken.”