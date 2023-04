Duits magazine heeft ‘interview’ met Michael Schumacher maar krijgt daardoor felle kritiek

Het Duits magazine ‘Die Aktuelle’ heeft deze week op haar cover een exclusief interview met Michael Schumacher staan. Het krijgt echter felle kritiek want het gesprek blijkt met artificiële intelligentie te zijn gemaakt.

Sinds zijn skiongeluk bijna tien jaar geleden schermt zijn familie Michael Schumacher af van de buitenwereld maar een magazine zou dus een exclusief interview met Schumacher gedaan hebben. ‘Die Aktuelle’ kopt op haar voorpagina met de sensationele titel “Mijn leven heeft zich volledig veranderd” en “Het eerste interview”.

Dat moet uiteraard de wenkbrauwen doen fronsen, zeker wanneer je weet dat Michael Schumacher bijzonder goed wordt afgeschermd. In een veel kleiner lettertype wordt vermeld hoe het zogenaamde ‘interview’ tot stand is gekomen en daarin vertelt ‘Die Aktuelle’ hoe het exclusieve ‘interview’ met Michael Schumacher echt tot stand is gekomen.

“Het klinkt bedrieglijk echt” begint het vermeende ‘interview’ met Michael Schumacher: “Praat één keer met hem. Vraag hem hoe het echt met hem gaat. Eindelijk krijgen we tien jaar na zijn tragisch skiongeluk de antwoorden.”

“Geen povere, vage halve zinnen van vrienden maar antwoorden van hem! Door Michael Schumacher die 54 is! Hier is het, het ongelooflijke interview! Met verlossende antwoorden op de meest prangende vragen die de hele wereld zich al zo lang stelt.”

De antwoorden tijdens het interview zijn echter niet door Schumacher gegeven, maar zijn gemaakt met artificiële intelligentie, gebaseerd op eerdere berichten en interviews met familie en vrienden.

Het artikel zelf hint daar pas helemaal aan het einde zelf naar: “Heeft Michael Schumacher echt alles zelf gezegd? Het interview vond online plaats. Op een pagina die te maken heeft met artificiële intelligentie, of kortweg AI.”

