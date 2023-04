Belgische EU-ambtenaar neergeschoten in Soedan, maar buiten levensgevaar

Het aanhoudende conflict in Soedan heeft een Belgisch slachtoffer gemaakt: hoge EU-ambtenaar Wim Fransen werd volgens de New York Times neergeschoten, maar zou buiten levensgevaar zijn.

Wim Fransen zou zondagavond vermist geraakt zijn toen de gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoem in hevigheid toenamen. Fransens collega’s van de EU-missie in Khartoem gingen naar hem op zoek en troffen hem dinsdag aan. Zijn verwondingen zouden ernstig maar niet levensbedreigend zijn, zo meldt de New York Times, die vier bronnen dichtbij de missie sprak.

Wim Fransen, als hoofd van de humanitaire missie van de EU naar Soedan gereisd, is geen groentje. Volgens zijn LinkedIn-profiel heeft hij al meer dan tien jaar ervaring in het humanitaire veld, eerder onder meer in Niger en Burkina Faso. Nog eerder reisde de Belg al een deel van de wereld rond met Artsen zonder Grenzen. In Soedan zou Fransen al voet aan de grond hebben sinds de zomer van 2019.

Vals staakt-het-vuren

Ondanks eerdere berichten over een tijdelijk bestand, gingen de gevechten in Soedan dinsdagavond toch door. Ambassades hebben hun personeel opgedragen te schuilen voor het geweld. Maandag werd de ambassadeur van de EU overvallen in zijn residentie en kwam een konvooi van de Amerikaanse ambassade onder vuur te liggen.

De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) beschuldigde het Soedanese leger er dinsdag van het staakt-het-vuren geschonden te hebben. Beide partijen hebben zich eerder ook niet gehouden aan een staakt-het-vuren van telkens drie uur op zondag en maandag. (blg, kbz)