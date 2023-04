Niemand voorbij Thibaut Courtois: Real Madrid klopt Chelsea opnieuw en staat weer in halve finale Champions League

Net als in de heenwedstrijd tegen Chelsea (2-0) hield onze landgenoot ook nu weer de nul. Real won met 0-2 in Stamford Bridge.

Altijd weer is daar Thibaut Courtois. Ook in de terugwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea stond de Rode Duivel weer op topniveau te keepen. En dat heeft Chelsea geweten. Op slag van rust kon Cucurella moederziel alleen van dichtbij de score openen voor de Blues en de thuisploeg zo helemaal in de wedstrijd brengen, maar dat was buiten onze nationale nummer één gerekend.

Courtois vloog letterlijk richting Cucurella en ranselde het leer zo spectaculair uit zijn doel. De fans van Chelsea floten de Rode Duivel meteen na de save uit, maar het zal hem worst wezen. Hij kuste met overgave het embleem van de Koninklijke. Even voordien had Courtois trouwens ook al een corner uit de lucht geplukt en meteen een counter opgezet die leidde tot een kans voor Benzema. Om nog maar eens te zeggen: op z’n 30ste is Courtois gewoon een complete keeper.

Real Madrid kon met een gerust gemoed gaan rusten. Om moedeloos van te worden voor de Blues. Op basis van gegevens van databureau Gracenote had Chelsea vooraf al slechts 9% kans om de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken en dan staat er bij de tegenstander ook nog eens een quasi onklopbare keeper in doel.

© REUTERS

Een doelman die bovendien een patent heeft op er staan op grote momenten. Herinner u zijn ongelofelijke wedstrijd in de Champions League-finale vorig seizoen. En ook in de heenwedstrijd van deze kwartfinale voorkwam Courtois bij een 1-0-stand de gelijkmaker voor Chelsea met een cruciale save. Met een kattensprong stopte hij toen een poging van dichtbij van Raheem Sterling.

Clean sheet nummer 5

Chelsea mocht in deze kwartfinale nog honderd kansen krijgen, het leer zou er niet ingaan als het van Courtois afhing. Aan de overkant liep het vlotter. Na een knappe versnelling maakte Rodrygo er in Stamford Bridge nog voor het uur 0-1 van. Chelsea moest Courtois nu minstens drie keer kloppen, wedstrijd gespeeld dus. Er volgden wel nog wat bescheiden pogingen, maar echt in de problemen kwam onze landgenoot nooit. In het slot maakte Rodrygo er na een prachtige aanval zelfs nog 0-2 van.

Voor Courtois is het al zijn vijfde clean sheet in deze editie van het kampioenenbal. Onze landgenoot heeft zo een groot aandeel in de derde halve finale op een rij voor Real Madrid in de Champions League. In de halve finale is het midden mei aan de sterren van Bayern München of Manchester City om te proberen om Courtois te kloppen.