Urban explorer vindt “menselijke resten en bloed” in verlaten mortuarium dat al meer dan 20 jaar onaangeroerd is gebleven

Ben James (35) verkent wel vaker lugubere plekken deelt daarna beelden van zijn avonturen op sociale media. Vorige maand liep hij rond in een mortuarium in Canada dat in 2001 gesloten werd en sindsdien onaangeroerd is gebleven. De Brit vond er naar eigen zeggen schoenen van een dode, overlijdensaktes, autopsierapporten, bloedstalen en menselijke resten. “Gedroogd bloed en stukjes beenderen waren de eerste dingen die ik zag”, klinkt het in de video die hij maakte in het verlaten lijkenhuis. “Misschien blijft deze plek en de inhoud ervan voorgoed verborgen.”