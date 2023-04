Opnieuw tijdelijke verkeerslichten in Grotestraat, werken starten nu echt

In maart doken er plots verkeerslichten op in de Grotestraat, omdat de nutsmaatschappijen al met voorbereidende werken waren gestart. Zij mogen immers pas aangelegde straten niet opnieuw openleggen. Bedoeling was dat de echte werken voor de aanleg van gescheiden riolering dan van start zouden gaan begin april. Maar omwille van ‘onvoorziene omstandigheden’, aldus De Watergroep, kwam er dus wat uitstel. Het echte startschot wordt nu gegeven op woensdag 19 april. De Grotestraat blijft voorlopig wel open, maar het verkeer moet beurtelings over één rijvak passeren. Daarom worden tijdelijke verkeerslichten geïnstalleerd. De omwonenden werden alvast per brief geïnformeerd. Er volgt op 9 mei in ontmoetingscentrum De Brug ook nog een bewonersvergadering over de werken. Die zullen naar schatting 180 werkdagen - omgerekend al zeker 9 maanden - in beslag nemen. len

Meer info over deze werken op de website van de gemeente Nieuwerkerken