Emma Meesseman pakt weer uit en leidt Fenerbahce tegen Galatasaray mee naar winst in halve finale van Turkse play-offs

“Veel tijd om te genieten is er niet,” zei Emma Meesseman laat zondagavond in een hotel in de Tsjechische hoofdstad Praag. “We nemen seffens al het vliegtuig richting Istanbul om dinsdagavond de halve finale van de Turkse play-offs te openen.” Fenerbahce werd door de luidruchtige fans en met de Euroleague Cup in de handen op een prachtig onthaal getrakteerd. Fenerbahce was na de Final Four van de Euroleague vermoeid maar werd door de fans naar de winst gestuwd. Na een 45-42 tussenstand halfweg ging het naar een 84-60 overwinning. Emma Meesseman tekende voor 10 punten, 9 rebounds en 9 assists en lukte dus bijna een triple-double. De tussenstand in deze best of three is 1-0. Donderdag is de tweede partij in Galatasaray. Bij verlies mag Fenerbahce in eigen huis een beslissende derde wedstrijd afwerken.