Indrukwekkend Oostende wint met glans en flair van Zwolle: net geen vijftiger

Zwolle beheerste de verkenningsfase en leidde snel met 4-11. In de openingsminuut van het tweede kwart overschreed Jovanovic al de grens van tien eenheden: 27-16. Na een Buysse-bom, goed voor 32-21, vroeg Zwolle een time-out aan. Driepunters van Thurman en Barcello stuurden het scoreverschil in de buurt van een twintiger, 40-21. Zwolle naderde tot 42-27. Een dunk van Pintelon, een coast-to-coast van Troisfontaines en een bom van Tyree vormden een 7-0 die tot de 49-27-tussenstand leidde. Halverwege de avond stond de twintiger dus op het bord.

Het derde bedrijf was niet eens drie volle minuten jong of Gillet had met twee bommen de dertiger (59-29) op het bord gevlamd. Het waren zijn eerste punten van de avond maar wel een duo aan kristalheldere korven. Na een driepunter van Tyree (62-29) zochten de Nederlanders inspiratie in een dode minuut. Het baatte niet. Aan het halfuur keek Landstede Hammers nog steeds 33 punten achterstand (73-40) aan.

Voor de Oostendse supporters werd het nog mooier met een 11-0-run in de twee openingsminuten van het vierde wedstrijdschuifje. Thurman (twee bommen), Pintelon (één driepunter) en Barcello (tweepunter) overschreden de veertiger-grens: 84-40.

Bij 96-49 konden de Nederlanders de vernederende vijftiger nipt vermijden. Oostende won met 97-52.

Barcello, één van de vier Oostendenaars in de dubbele cijfers, was topschutter met 17 punten. Bleijenbergh plukte tien rebounds.