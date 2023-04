De sportschool in Hasselt maakt deel uit van de GO! Next-scholengroep. — © Serge Minten

Hasselt

De sportschool in Hasselt heeft acht leerkrachten geschorst wegens racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een WhatsApp-groep. “Dit is ontoelaatbaar voor leerkrachten. We betreuren dat dit gebeurd is”, zegt Carlo Gysens, algemeen directeur van GO! Next-scholengroep Hasselt.