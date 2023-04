Dziubi en Brecht uit ‘Blind getrouwd’ niet langer een koppel: “Met pijn in het hart”

Het leek lang goed te gaan tussen Brecht en Dziubi (uit Herk-de-Stad) die elkaar leerden kennen in het laatste seizoen van ‘Blind getrouwd’, maar recent doken toch roddels op dat het niet meer ging. En nu bevestigt het koppel dat op hun sociale media. “We kenden een geweldig mooie start waarbij we direct een supertoffe klik hadden en oprecht konden communiceren met elkaar. Dit zorgde voor een prachtig en geslaagd Blind Getrouwd-parcours”, schrijven ze. De ‘diepere gevoelens’ bleven helaas uit, en daarom hebben ze nu beslist er een punt achter te zetten. “We blikken terug op een knap verhaal dat we samen hebben geschreven en we gaan mekaar ook in de toekomst met hetzelfde respect behandelen.”

Bij hun beslissingsmoment op het einde van ‘Blind getrouwd’ twijfelden de mannen geen seconde om langer getrouwd te blijven. “We zijn het hele programma niet van onze roze wolk gevallen”, klonk het toen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dit weekend waren ze nog allebei in Den Haag, waar Brecht zijn eerste marathon wist uit te lopen. Dziubi trok de stad in met wat andere kandidaten uit ‘Blind getrouwd’.