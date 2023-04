Onoplettendheid van autobestuurster kost 65-jarige motard in Lanklaar het leven

“Een onoplettendheid van de bestuurster.” Dat is volgens de Maaseikse politierechter de oorzaak van het ongeval waarbij motard Georges Vande Reyd (65) op 5 september 2021 omkwam op de Rijksweg (N78) in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De bestuurster kreeg dinsdag drie maanden cel met uitstel.

Om te genieten van het warme weer besloten Georges en zijn vriendin op die bewuste zondagavond nog een late rit te maken met de motor. Iets voor 21 uur liep het dramatisch mis aan het kruispunt van de Rijksweg en de Koppelstraat in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Een auto draaide plots de Koppelstraat in richting Lanklaar-centrum. De Maasmechelse motorrijder kon een botsing niet meer vermijden en knalde tegen de flank van de auto. Georges, die al sinds zijn achttiende met de motor reed, en zijn vriendin werden van hun Suzuki geslingerd.

In shock

Voor Georges kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. Zijn vriendin raakte zwaargewond en verkeerde een dag later niet langer in levensgevaar. Tot op vandaag is ze nog altijd aan het revalideren en werkt ze hard aan haar herstel. Omstaanders vingen de nu 60-jarige bestuurster van de Mazda op. De vrouw uit Dilsen-Stokkem was in shock en werd ook naar het ziekenhuis overgebracht. Een getuige zag het allemaal gebeuren en verklaarde dat de autobestuurster het koppel aanreed. Volgens een verkeersdeskundige gebeurde de aanrijding tegen 16 km/u en kon de motorrijder de botsing onmogelijk vermijden. Volgens het vonnis is het ongeval veroorzaakt door een onoplettendheid van bestuurster. Zij had de motorrijder voorrang moeten verlenen om de straat in te rijden.

Rijverbod

Er bleek geen sprake te zijn van alcohol of drugs achter het stuur. Het ongeval komt de bestuurster uit Dilsen-Stokkem op de minimumstraf van drie maanden cel met volledig uitstel te staan. Ook is haar een boete van 2.400 euro opgelegd, waarvan 1.200 euro effectief. Daarnaast legde de rechter de bestuurster een rijverbod van zes maanden op waarvan twee maanden effectief. Voordat de vrouw weer achter het stuur mag kruipen, moet ze slagen in haar theoretisch en praktisch examen, net zoals voor het medisch en psychologisch onderzoek. De proceskosten van 1.641 euro zijn voor haar rekening.