Het Belang van Limburg trakteert op gratis kersenboompjes

We vieren vandaag Limburgdag met een fijne verrassing voor onze lezers: na onze succesvolle appelboomactie gaat Het Belang van Limburg dit jaar gratis kersenboompjes verdelen in de hele provincie. Je kan vanaf vandaag zo’n boompje reserveren.

© BELGAIMAGE

Reserveer je gratis kersenboom via Bestellen kan alleen via de HBVL-nieuwsapp! Heb je deze app nog niet? 1. Download de gratis HBVL-nieuwsapp 2. Ga naar ‘Meer’ en klik op ‘Wedstrijden en acties’ 3. Meld je aan en reserveer je gratis kersenboom Bestellen kan van 19 april tot en met 30 april 2023.

Vorig jaar verdeelde Het Belang van Limburg gratis appelboompjes in de hele provincie. Bijna 27.000 boompjes gingen de grond in bij onze lezers, een grandioos succes dat een massa toffe reacties opleverde en onze omgeving weer wat groener maakte.

We zijn blij dat we opnieuw zo’n weggeefactie met pit kunnen uitrollen. Dit jaar trakteren we op gratis kersenboompjes.

Net zoals vorig jaar moet je je eerst registreren om een gratis boompje te krijgen. Inschrijven kan vanaf vandaag 19 april - Limburgdag! - en nog tot en met 30 april. Op woensdag 10 mei kan je jouw gratis kerselaar afhalen van 16 tot 20 uur op een verdeelpunt in jouw gemeente. Het precieze uur en adres laten we je nog weten. We proberen opnieuw in elke Limburgse gemeente een geschikte afhaallocatie te voorzien.

Vakkennis

Annick Ector en Peter Durlet, het koppel achter DEPA-Fruit. — © Karel Hemerijckx

De kersenboompjes die we gaan uitdelen zijn kwaliteitsproducten die met vakkennis en zorg opgekweekt zijn door DEPA-Fruit in Nieuwerkerken. Het bedrijf van Peter Durlet en Annick Ector is de grootste kersenboomkwekerij van België en levert aan de meeste kersentelers in ons land. Uit alle hoeken van Europa komen ze in Nieuwerkerken aankloppen om kersenbomen te kopen.

“We kunnen een vijftiental verschillende variëteiten kersen leveren waarvan Kordia en Regina de toppers zijn”, vertelt Peter Durlet. “Voor deze actie met Het Belang van Limburg hebben we een vijftal rassen geselecteerd die ook geschikt zijn voor particulieren. Het zijn allemaal laagstammen met lekkere (donker)rode kersen. Burlat, Merchant, Kordia, Lapins, Regina,... die boompjes houden we klaar.”

Alle kersenboompjes worden willekeurig verdeeld over afhaalpunten in Limburgse gemeentes. Wie zich registreert voor een gratis boompje, kan niet zelf kiezen welk ras hij of zij wil. Ruilen kan ook niet. “Het blijft voor de lezers een verrassing welk kersenboompje ze krijgen. Maar ik ga er wel op letten dat ze in Noord-Limburg kersenboompjes krijgen met een onderstam die beter geschikt is voor de zandgrond daar”, belooft Peter. De dag na de afhaling verklappen we welke variëteiten in welke gemeentes zijn uitgedeeld.

Annick en Peter in de koelruimte waar de kersenboompjes liggen te wachten. — © Karel Hemerijckx

De boompjes die je kan afhalen, zullen zo’n twee meter groot zijn, op blote wortel. Sommige zullen zijtakken hebben, andere geen. In artikelen en filmpjes gaan we je laten zien hoe je een kersenboompje best plant en snoeit. Met wat goeie zorgen bengelen er volgend jaar lekkere Limburgse kersen in jouw tuin.

Beginnen je groene vingers al te kriebelen? Reserveer dan nu alvast jouw gratis kerselaar.

“En wie daarnaast nog een extra kersenboompje wil kopen voor betere bestuiving, mag altijd langskomen bij DEPA-Fruit. Ook particulieren zijn zeker welkom, al is het maar voor één boompje”, geeft Annick nog mee.

Diamant

“Door het uitdelen van deze kersenboompjes willen we onze betrokkenheid bij deze prachtige provincie onderstrepen”, stelt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Het is een blijk van waardering voor onze lezers en een uitnodiging om te genieten van een Limburgs topproduct met mooie bloesems en lekkere vruchten. Tegelijkertijd maken alle extra bomen onze provincie nog groener en gezonder.”

We starten onze kersenboomactie daarom niet toevallig op 19 april want dat is Limburgdag. Vandaag is het namelijk 184 jaar geleden dat onze provincie ontstond. Dat gebeurde bij de ondertekening van het verdrag van Londen in 1839, waarbij Limburg als een ruwe diamant werd gespleten in een Belgisch en een Nederlands deel, met de Maas als scheidingslijn. Zo kwam er vrede tussen beide landen en werd 19 april de provinciale feestdag van de twee Limburgen. Bij deze: een gelukkige Limburgdag! En de kers op de verjaardagstaart is dit keer een hele kersenboom.

© Karel Hemerijckx

Een gratis kersenboompje reserveren kan enkel via de HBVL-nieuwsapp.

Reserveren kan tot en met 30 april 2023

www.hbvl.be/kersenboom