Meerdere zwaargewonden bij steekpartij in Duitse fitnessstudio

In een fitnessstudio in het Duitse Duisburg zijn verschillende bezoekers willekeurig neergestoken met grote messen, dat melden Duitse media.

Rond 17.40 uur kwamen meerdere noodoproepen binnen bij de politie. In een fitnesscentrum in Duisburg zijn meerdere mensen neergestoken door één of meerdere daders. Verschillende bezoekers van de fitness werden naar het ziekenhuis gebracht om hun verwondingen te verzorgen. De dader of daders zouden het gebouw daarna verlaten hebben en richting het centrum van de stad gevlucht zijn.

Een politiewoordvoerder bevestigde dat de operatie wordt geleid door de politie van het naburige Essen en raadde burgers aan om het gebied te vermijden. “We zijn ter plekke met sterke troepen”, klonk het in een tweet. Lokale media melden dat op meerdere daken scherpschutters van de politie plaatsgenomen hebben. Andere agenten ondervragen mensen op straat en horecazaken of ze iets verdacht gezien hebben.

Een politiewoordvoerder wilde nog geen informatie geven over het aantal daders en gewonden. Ook over het motief is nog geen duidelijkheid.