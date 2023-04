NFL-speler Hamlin hervat training na hartstilstand

Op de persconferentie van de Buffalo Bills kreeg Hamlin goed nieuws te horen. “De specialisten zijn het er allemaal over eens. Damar krijgt de toestemming om alle fysieke activiteiten te hervatten, net als elke speler die terugkomt van een blessure of wat dan ook, dus hij is volledig goedgekeurd.”

De 24-jarige Hamlin kreeg tijdens het duel van de Buffalo Bills met de Cincinnati Bengals in januari een hartstilstand, waarbij hij bewusteloos in elkaar zakte. Hij werd op het veld meteen gereanimeerd, waardoor zijn hart weer op gang kwam. Sindsdien is Hamlin volgens zijn artsen opmerkelijk snel hersteld. Een week later mocht hij al het ziekenhuis verlaten.