Toon Ceyssens in actie op bezoek bij Leeuwarden, de tegenstander van vanavond. — © Dijks Media/Henk Jan Dijks

In de Elite Gold heeft Limburg United de goede vorm uit de eerste ronde nog steeds niet teruggevonden. Vooral aanvallend zit er zand in de machine. Keert het tij woensdagavond tegen Leeuwarden? “Ons sterkste punt is nu onze zwakte geworden”, beseft ook Toon Ceyssens (25).