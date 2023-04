Binnenkort ook in de Belgische competitie? Iedereen is laaiend enthousiast over “mic’d up” bij ref in Ligue 1 tíjdens de wedstrijd

Grappig of eerder geniaal? Tijdens een bekerwedstrijd deze maand tussen Nantes en Lyon was de scheidsrechter “mic’d up” en dat zorgde voor een geniale inkijk over hoe scheidsrechters communiceren met elkaar en de spelers op het veld.

La Fédération Française de Football (FFF) besliste eind maart dat scheidsrechters in de nabije toekomst volledig van audioapparatuur voorzien konden worden om de modernisering van scheidsrechters in de Franse competitie aan te moedigen. Tijdens de halve finale tussen Nantes en Lyon, werd het geluidssysteem voor een eerste keer getest dankzij Amazon Prime Video.

Ondertussen is het filmpje viraal aan het gaan. Veel mensen reageren positief en vinden het heel leerrijk om de scheidsrechters te zien communiceren met spelers en staf. Hier en daar wordt er zelfs geijverd naar een gebruik van de audioapparatuur in alle topcompetities. Begin februari maakten we in onze competitie al eens kennis met de microfoon die opgespeld werd bij Jan Vertonghen. Zou deze revolutionaire uitvinding een oplossing kunnen bieden aan de vele discussies die ontstaan bij scheidsrechterlijke beslissingen?