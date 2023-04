Zelfstandig kinesist en bikefitter Pieter Van Schelvergem is van vele markten thuis. Zo is de 31-jarige Lonenaar eveneens coördinator weg-piste-veld voor Cycling Vlaanderen afdeling Limburg en official op de motor bij Belgian Cycling. Zoals woensdag in de Waalse Pijl en zondag tijdens Luik-Bastenaken-Luik.