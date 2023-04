In Spanje wordt hij afgeschreven na jarenlang gesukkel, maar Vincent Kompany gelooft nog in Eden Hazard: “Er zit nog steeds magie in hem”

In een exclusief interview met RTBF, kaartte de trainer van Burnley verschillende zaken aan. In het gesprek had hij zelfs bemoedigende woorden voor Eden Hazard, die niet meer van de bank komt bij Real Madrid.

Eden Hazard. Wat een contrast met de speler waar we jarenlang van smulden en ogen bij te kort kwamen. Waar hij op het WK van 2018 in Brazilië nog schitterde op het grootste toneel, komt Hazard voorlopig niet meer van de bank bij Real Madrid. Dit seizoen zit de Belg nog maar aan 331 speelminuten. Sinds zijn blessure eind 2019 bleef de ex- Rode Duivel op de dool en was hij niet meer in staat om zijn niveau terug te vinden.

Vincent Kompany komt in het interview terug op de situatie van zijn ex-ploeggenoot bij de Rode Duivels: “Het is te vroeg om te zeggen dat dit het einde van zijn carrière is. De blessures hebben Eden parten gespeeld en dat is iets dat we moeten accepteren. Hij heeft de laatste jaren veel last gehad met kleine en grote kwaaltjes en de nasleep daarvan. Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om daar altijd van terug te komen.”

https://www.rtbf.be/auvio/detail_vincent-kompany-sur-eden-hazard-il-y-a-encore-de-la-magie-dans-ce-joueur-il-faut-lui-esperer-le-meilleur-pour-qu-il-finisse-comme-il-le-merite?id=3024835

Kompany onthoudt vooral de glorieuze herinneringen die Hazard heeft gecreëerd en gelooft zelfs dat het nog niet voorbij is voor de ex- Rode Duivel bij Real Madrid: “Achter de speler zit iemand die ons land zeer trots heeft gemaakt. Die magie kan je ook niet zomaar kwijt zijn. Hij blijft een speler die op elk moment gevaar kan creëren. Hij kan nog zeker nuttig zijn in de finale van de Champions League of in de beslissende eindfase van de competitie. We moeten enkel hopen op het beste, want deze speler verdient dat”, vertelt de trainer van Burnley.