Dokter en kinesist van Premier League-club Brighton gaan viraal: “Het lijken wel bodyguards”

Een van de meest opvallende beelden van afgelopen weekend in de Premier League: de opvallend gespierde dokter en kinesist van Brighton & Hove Albion die samen op het veld kwamen om speler Evan Ferguson te verzorgen. Op sociale media gingen de beelden viraal.

Hoofdkinesist Adam Brett is al meer dan negen jaar aan de slag bij Brighton, sportarts Vicann During is er nog maar enkele maanden.

De fans zagen de twee blijkbaar nog nooit samen het veld betreden om een speler te verzorgen. “Het lijken wel bodyguards”, schreef één van de Twitteraars. En “de fysiotherapeuten van Brighton trainen voor iets waar de rest van ons geen idee van heeft”, tweette Copa 90.

