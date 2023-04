Na een overnachting én barbecue reed een koppel zich vast. Toen de vader van de bestuurder kwam helpen, reed ook hij zich vast in het Schulensbroek. — © rr

Lummen/Herk-de-Stad

Nu de lente in het land is, vinden mensen weer de weg naar het heringerichte Schulensbroek. “Maar enkelingen houden zich niet aan het reglement”, verzuchten de Vrienden van het Schulensbroek. De afgelopen dagen zagen ze mensen met de auto rijden in de zompige weilanden, barbecueën, honden loslaten en poortjes vernielen.