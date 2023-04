Pastor Ine Pauwels (rechts) doet in het ZOL een ziekenzegening bij een patiënte. “Zo’n ziekenzegening is heel speciaal. Je komt eigenlijk als een vreemde in een heel intieme setting terecht.” — © Canvas

Genk

In de vierdelige tv-reeks ‘Mijn God’ volgt Phara de Aguirre aalmoezeniers en consulenten in het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. In de eerste aflevering gaat ze in het spoor van Ine Pauwels, pastor in het ZOL in Genk. “Van alle jobs in het ziekenhuis hebben wij de mooiste.”