Inbrekers stelen drie geluidsboxen en cash in scoutslokaal in Nieuw Sint-Truiden — © rr

In de nacht van zaterdag op zondag hebben inbrekers in het scoutslokaal van de Augustinusscouts van Nieuw Sint-Truiden de geluidsinstallatie ontvreemd. Naast de drie geluidsboxen namen ze ook nog een paar honderd euro’s aan cash mee dat nog in het lokaal lag.

© Jozef Croughs

“Op de video-opname is te zien dat ze om kwart over vijf zijn ingebroken”, doet Nic Mathijs het verhaal. “Wij hebben de diefstal pas nu ontdekt omdat wij op dat ogenblik in het buitenland vertoefden. Het viel op dat de drie geluidsboxen weg waren en de kassa was opengebroken en de inhoud cash was weg. Op de video ziet je dat ze met twee waren en via het venster zijn binnengedrongen. Meteen zijn ze naar de camera gegaan en de bedrading doorgeknipt waardoor er geen, beelden meer zichtbaar waren. Wij hebben daarna op geheugenkaart van de camera de inbrekers gezien en de beelden samen met de aangifte aan de politie overhandigd. Uiteindelijk zijn wij een paar duizend euro’s armer waar wij zo hard moeten voor knokken om samen met de tien leidinggevende en een 60-tal kinderen elke zondag er het beste van te maken “, zegt Nico. ( jcr)