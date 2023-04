Lummense verspringster Anke (21) wil schitteren op WK G-atletiek in Parijs

“Ik ben G-sporter en train 5 à 6 keer per week”, vertelt Anke. “Dat doe ik thuis, in Heusden-Zolder, Tessenderlo, Diest, Heist-op-den-Berg en in Betekom. Lopen, verspringen, stabilisatie, krachttraining… Ik doe alles wat een sporter nodig heeft. Eind mei neem ik al deel aan de Grand Prix in Zwitserland. Voor verspringen sta ik wereldwijd op de 16de of 17de plaats. Binnen vier of vijf jaar zou de top 10 haalbaar moeten zijn, maar nu moet ik vooral nog veel leren.”

In juli staat de volgende uitdaging voor Anke op het programma: het wereldkampioenschap G-atletiek in Parijs. “Dat zie ik helemaal zitten”, zegt Anke. “Met de nationale ploeg verblijven we van 8 tot 17 juli in Parijs. Mijn wedstrijd gaat door op 16 juli. Mijn papa Yves, mama Pascelli, mijn trainer en enkele supporters zullen mijn wedstrijd bijwonen. Deelnemen is niet goedkoop en daarom organiseren we zondag tussen 14 en 20 uur in ontmoetingscentrum Kalen Dries in Lummen een taartdag met koffie, andere drankjes, tapasschotel en croque monsieur.”(klu)