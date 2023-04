Nina Sterckx toont met zilveren medaille op EK dat zwaardere categorie geen probleem is: “Nog geen uitgemaakte zaak voor welke gewichtsklasse ik op termijn zal kiezen”

Nina Sterckx pakte in Armenië uit met een nieuwe indrukwekkende prestatie. De 20-jarige krachtpatser uit Sint-Denijs-Westrem behaalde voor het derde jaar op rij een EK-medaille, dit keer niet in de vertrouwde gewichtscategorie tot 55 kilogram, maar wel in de groep tot 59 kilogram.

“Het is mooi om na twee bronzen medailles nu zilver te behalen”, glundert Sterckx. “Dat geeft een toch wat ander gevoel, maar het is vooral een goede start in een voor mij nieuwe gewichtsklasse. Deze aanpassing is een meevaller”, vertelt Sterckx, die in de snatch 93 kilogram lukte en in de clean and jerk goed was voor 116 kilogram. Samen kwam ze uit op 209 kilogram en dat was 26 kilogram minder dan de Oekraïense topfavoriete Kamila Konotop, die driemaal een Europees record scherper stelde. Dit EK was er dus een van een hoog niveau en maakte voor Nina Sterckx duidelijk dat ze in de -59 best wel olympische ambities mag koesteren. Al is de keuze nog geen uitgemaakte zaak. De -55 is niet langer een optie omdat die niet meer wordt weerhouden op de Olympische Spelen. Dus moet Sterckx kiezen uit de -49 of de -59.

“Ik nam in oktober vorig jaar deel aan het WK in de categorie van -49 kilogram en eindigde er zesde”, knikt Sterkcx. “In die gewichtsklasse eindigde ik eerder ook vijfde op de Olympische Spelen. Dat is me dus goed bevallen, maar dat kan ik nu ook zeggen van de categorie -59. Daarvoor moest ik voor de eerste keer kilo’s bijwinnen. Dit deed ik door mijn trainingen intensiever aan te pakken door meer volume en meer herhalingen in te plannen. De kilo’s die erbij komen moeten echte spieren zijn. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak voor welke gewichtsklasse ik op termijn zal kiezen.”

Beide opties openhouden

Wat het volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs zal worden, weet Sterckx dus vooralsnog niet. “Ik moet me natuurlijk eerst nog plaatsen”, klinkt het voorzichtig. Al mag dat voor de poulain van Tom Goegebuer eigenlijk geen probleem vormen. “Het volgende WK wordt een nieuwe test in de -59. Mijn lichaam moet nog altijd wennen en het is de bedoeling om deze lijn op langere termijn door te trekken met het oog op de Spelen. Ik wil in zowel de -49 als de -59 de kwalificatiecriteria halen om nadien te kiezen welke categorie me het best uitkomt.”

De top tien van iedere gewichtscategorie mag naar de Spelen, maar enkel één atleet per land. In de -49 staat Nina Sterckx nu vijfde, maar anderen kunnen daar nog over springen, want de kwalificatieperiode loopt tot april 2024. “Dan zal ik ook bekijken wat mijn kansen zijn in de -59. Sowieso zal ik kiezen voor de categorie waar ik in Parijs het hoogst hoop te kunnen eindigen”, geeft het toptalentje nog mee.