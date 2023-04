Biniam Girmay herneemt in de Brussels Cycling Classic van zondag 4 juni

Loopt alles volgens plan, dan herneemt Biniam Girmay op zondag 4 juni in de Brussels Cycling Classic. Pas afgelopen vrijdag reisde de 23-jarige Eritreeër van Intermarché – Circus – Wanty Gobert af naar zijn huis in Asmara.

Girmay viel loodzwaar in de Ronde van Vlaanderen, liep o.a. een hersenschudding op maar had ook nog stevige snijwonden aan de heup en kneuzingen elders op het lijf die na zijn ontslag uit het ziekenhuis van Kortrijk hier werd verzorgd.

De ex-winnaar van Gent-Wevelgem is nu opnieuw aan het trainen bij hem thuis in Afrika waar hij gelijk op grote hoogte kan. Einde deze week volgt een evaluatie met de trainer van zijn team. Na de Brussel Cycling Classic rijdt hij in principe de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) als aanloop naar zijn grote Tourdebuut in Bilbao van 1 juli. Het Critérium du Dauphiné, dat eveneens op 4 juni begint, valt niet te combineren met de Brussels Cycling Classic.