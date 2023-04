Privékerk van Ed Sheeran krijgt nu ook grafkelder

Zanger Ed Sheeran is op zijn uitgestrekte landgoed in het Britse graafschap Suffolk bezig met de bouw van een grafkelder. De werkzaamheden verlopen maar traag, en de buurt is niet echt opgezet met zijn plannen.

De wereldberoemde artiest zorgde een poosje geleden al voor verbaasde blikken toen hij bekendmaakte op zijn landgoed een kerk te willen bouwen. Ondertussen is de bouw daarvan al volop gestart en krijgt de kerk bizar genoeg de vorm van een boot. Dat werd duidelijk toen paparazzi een drone de lucht in stuurden om foto’s te maken. De privé-grafkelder waarvan nu sprake is, zal bereikbaar zijn via een luik in de vloer van de kerk.

Er staat alvast één dienst gepland in de kerk. Ed Sheeran heeft al aangegeven dat hij op die plek zijn dochtertjes wil laten dopen. Later zal de kerk ook gebruikt worden voor begrafenissen van familieleden. De kans is groot dat ooit op een dag, als Sheeran gestorven is, hij ook een plekje krijgt in die kelder.

De buren van de zanger zien de werkzaamheden intussen met lede ogen aan. Alles verloopt immers bijzonder traag en met veel overlast. Men gebruikt immers traditionele bouwtechnieken, waardoor er per dag maar weinig vooruitgang geboekt wordt. En dan zijn er ook nog elke dag tientallen fans van de zanger die een kijkje komen nemen in het dorp. Sommige mensen noemen de omgeving al ‘Sheeranville’.