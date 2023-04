Lanaken

Het kruispunt van de Kiezelweg (N78) met de Berenhofstraat en Strodorp in Veldwezelt zal straks een stuk veiliger worden, in de eerste plaats voor de zwakke weggebruikers. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg krijgen de oversteekplaatsen op dit ogenblik een opvallende verlichting.