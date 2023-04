Ruim 14.000 arrestaties voor verboden wapenbezit bij Interpol-actie in Latijns-Amerika

Ruim 14.000 mensen zijn de voorbije weken gearresteerd tijdens een gecoördineerde actie van Interpol in Latijns-Amerika tegen verboden wapenbezit. Ook meer dan 8.000 wapens werden in beslag genomen. Dat laat de organisatie dinsdag weten.

De actie liep van 12 maart tot 2 april en leidde ook voor een inbeslagname van 203 ton cocaïne en andere verboden middelen met een geschatte waarde van 5,7 miljard dollar. Daarnaast werden ook 372 ton aan bestanddelen voor de aanmaak van drugs, chemische producten die gebruikt worden om heroïne, cocaïne en amfetamines te produceren.

In totaal konden 14.260 mensen gearresteerd worden en werden 8.263 wapens en 305.000 kogels in beslag genomen. De operatie kreeg de naam ‘Trigger IX’ en is de grootste gecoördineerde actie tegen verboden wapenbezit ooit door Interpol.

In Uruguay werden zo’n 100.000 stukken munitie aangetroffen, die deel uitmaken van een internationale trafiek van twee Europeanen. Het gaat om de grootste inbeslagname van munitie ooit in het land.

“Het feit dat een operatie gericht op illegale vuurwapens heeft geleid tot zulke massale inbeslagnames van drugs, is een duidelijk bewijs dat deze misdaden met elkaar verband houden”, zei Interpol-secretaris-generaal Jürgen Stock in het persbericht.

Nog feiten

Trigger IX bracht nog andere criminele feiten aan het licht, zoals corruptie of activiteiten met terroristisch motief. Twintig criminele organisaties konden worden ontmanteld in verschillende landen.

Volgens Interpol werden enkele leden van het Balkankartel, het machtige Braziliaanse georganiseerde misdaadnetwerk Primeiro Comando da Capital en Mara Salvatrucha, een Salvadoraanse maffia die in Midden-Amerika en de Verenigde Staten opereert, gearresteerd.

Elf slachtoffers van mensenhandel konden worden bevrijd in Paraguay dankzij de actie.

Een vijftiental landen in de regio namen deel aan de gecoördineerde actie, net als een honderdtal organisaties die de naleving van wetten moeten controleren, zoals het Amerikaanse Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.