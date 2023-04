Onze tv-tips: religie en dood, actiehelden en een langlopend onderzoek

Mijn God

Canvas, woe, 22.15u

Phara de Aguirre praat met vertegenwoordigers van erkende levensbeschouwingen die mensen met existentiële vragen begeleiden. Ine is een rooms-katholieke pastor in het Ziekenhuis Oost-Limburg. In Brugge werkt Bernard als verpleger en orthodox parochiepriester. Latifa en Saida zijn zussen die een dienst voor palliatieve zorg aan moslims en mensen met migratieachtergrond verzorgen.

Die Hard with a Vengeance

VTM4, woe, 20.35u

In New York vindt een explosie plaats, die opgeëist wordt door een man die zich Simon noemt en alleen met John McClane (Bruce Willis) wil praten. McClane is een drankverslaafde agent die zijn badge niet meer heeft, maar alleen als hij Simons opdrachten uitvoert, stoppen de explosies. Voor wie op zoek is naar een film vol actie, met een duidelijke rechttoe rechtaan plot.

CRIMEDOCS: Monster in the Shadows

NPO3, woe, 21.10u

Het waargebeurde verhaal van de vermoorde Britney. Haar moeder is teleurgesteld in het onderzoek en gaat zelf op onderzoek. Het kan dat Britney is vermoord door haar oom, maar ook mensenhandel wordt genoemd. Zoekteams en analyses van Britneys telefoongegevens roepen nieuwe vragen op, en antwoorden die daar niet op aan lijken te sluiten. Voor de liefhebbers van true crime. (tove)